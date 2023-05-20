Росіяни запустили "хвилю" про "зникнення" Залужного: Маляр розповіла, де головком

Окупанти запустили інформаційну хвилю про нібито зникнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. На це вже відреагували у Міністерстві оборони України.

Як розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, главком на місці і він робить свою роботу.

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Маляр наголосили, що тільки нещодавно спілкувалася із Залужним.

Це типова інформаційна технологія спрямована на деморалізацію нашого війська. По часу дії вона дуже коротка – від декількох годин до одного дня. Бо інформацію легко перевірити. А ефект від неї очікується у разі влучного моменту поширення та масовості,

– пояснила вона.

За її словами, зараз момент поширення зрозумілий – пік напруги у Бахмуті, коли навіть декілька деморалізованих військових з нашого боку їм полегшать ситуацію. Власне, заради цього і купа передчасних повідомлень про "взяття" Бахмута.

До слова, ситуація у Бахмуті зараз критична. Там тривають важкі бої. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі "Літак". Станом на зараз наші оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об'єкти цього району і приватний сектор.

Залужний про завершення війни

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські військові можуть звільнити тимчасово окуповані росіянами території, зокрема Крим і Донбас. Наші захисники знають, що для цього потрібно зробити.

Залужний зазначив, що для деокупації необхідно створити умови, зокрема, забезпечити бійців боєприпасами, технікою, озброєнням. Він підкреслив, що українські військові знають, що робити, й виконують свою роботу, завдяки якій під контроль України повернуться Крим, Донецька та Луганська області. Залужний підсумував, що це обов'язково треба зробити для українських дітей з окупованих територій.

Зауважимо, що російські окупаційні війська зазнають шалених втрат. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що це зупинило б будь-яку країну, але в Росії людське життя нічого не вартує. Залужний у проєкті Дмитра Комарова наголосив, що росіяни прийшли свідомо. Вони зазнають зараз там шалених втрат. Зокрема на Донецькому оперативному напрямку та в районі Бахмута.