Чому Старобільськ вкрай важливий для росіян: Гайдай розповів про "другу лінію оборони"

Російські окупанти зосереджують військові сили на Сході нашої держави. Голова Луганської ОВА впевнений, що найпотужніші бойові підрозділи загарбники розгорнули саме біля Старобільська.

Ситуація на Луганському напрямку залишається вкрай напруженою – хоча й Збройні Сили уже достатньо близько до Кремінної, однак путінські вояки будують другу лінію фронту поблизу Старобільська, що може завадити просуванню нашої армії. Про це детально розповів в ефірі національного телемарафону голова Обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Читайте також Попасна тепер – місто мерців: історія Богдана про втрачений дім та евакуацію

Чому Луганщини важлива для Росіян

За словами Гайдая, Росія почала дислокувати свої підрозділи біля Старобільська після "від'ємного наступу" на правому березі Херсонщини. Кремлю важливо не втратити регіон, тому що там розташована транспортна розв'язка. за допомогою якої можна постачати зброю та мати тактичну перевагу на полі бою.

Туди (у Старобільськ – 24 канал) якраз перекидають херсонські підрозділи. Старобільськ – логістичний центр. Коли він буде деокупований, Збройні Сили матимуть вогневий контроль над усіма стратегічними дорогами Луганщини. Це розуміє ворог, тому якраз найпотужніші бойові підрозділи він напрямляє туди,

– сказав очільник області.

Також Гайдай зазначив, що російські військові стягують в регіон велику кількість будівельних матеріалів та розставляють так звані "зуби дракона", що може, на їхню думку, забезпечити ефективну другу лінію оборони.

Що таке "зуби дракона" Це бетонні конуси, які використовують росіяни як протитанкові загородження від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Експерти зазначають, що цей невибуховий метод оборони ще жодного разу не засвідчив свою ефективність під час цієї війни.

Ситуація на Луганському напрямку: актуальна інформація

Військовий оглядач Констянтин Машовець впевнений, що біля Сватового для противника складається "драматична ситуація". Росіяни роблять усе, аби не допустити успішного контрнаступу української армії в районі Старобільська та загалом на усій лінії фронту в районі Сватового.

Для цього окупанти упродовж декількох днів намагалися проводити серію наступальних дій на таких напрямках:

Куземівка – Новоселівське;

Коломийчиха – Стельмахівка.

Безрезультатно росіяни хотіли відтиснути передові підрозділи ЗСУ від дороги Р-07 на ділянці між Куп'янськом та Сватовим.