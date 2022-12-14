"Зуби дракона" й оборонні траншеї, що видно з космосу: NYT проаналізував, чи допоможе це Росії

Російські окупанти з усіх сил намагаються втримати оборону на захоплених територіях та будуть для цього мережу перешкод та пасток для ЗСУ. Американські журналісти проаналізували супутникові знімки, на яких видно ворожі укріплення.

Кремлівська армія не полишає спроб консолідувати сили задля повторних наступів та "великих перемог". Також окупанти уздовж лінії зіткнення будують оборону задля того, аби уповільнити рух Збройних Сил. Аналітики стверджують, що загарбники збудували лише 5 рубежів для захисту міста Попасної, що на Донеччині.

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"Зуби дракона" на Півдні та Сході

Попасну російська армія захопила у травні, однак усі укріплення в цьому регіоні збудовані надзвичайно швидко – всього за 6 днів. Фортифікаційні споруди призначені для того, аби скеровувати українську техніку на вузьку дорогу, де вона буде вразливою для ворожої артилерії та ракет.

Ці споруди можуть виграти Росії вирішальний час для мобілізації та підготовки додаткових військ, щоб відновити імпульс у війні. Але взимку Україна може перевірити здатність Росії утримувати ці позиції,

– написали в NYT.

Окрім Донеччини, російські окупанти намагаються укріпитися на лівобережжі Херсонщини, куди їх відтіснила українська армія в листопаді. Захисні споруди росіян, якими є ряди бетонних пірамід, відомі також як "зуби дракона". Водночас загарбники риють рови, у які мали б потрапляти українські танки.

Загарбники обороняються на Сході та Півдні / Карта The New York Times

Слід ще зауважити, що окупанти риють милі окопів і створюють ДОТ – довготривалі оборонні точки, з яких можуть стріляти.

Аналітики переконані, що укріплення могли б уповільнити українську армію, однак вони ефективні лише за умови правильного укомплектування. Водночас немає жодної гарантії, що росіяни просто-таки встигнуть добігти до укріплень, коли буде небезпека.

Це просто діри в землі, якщо їх не утримують вмотивовані, дисципліновані солдати, яких підтримує артилерія, мобільні резерви та логістика,

– констатують фахівці.

Також у The New York Times показали, який вигляд мають окопи, "зуби дракона" та інші фортифікаційні споруди. Окрім того, на супутникових знімках можна побачити лінії укріплень окупантів.

Загарбники будують оборону на захоплених землях: дивіться фото з розслідування The NYT

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що "зуби дракона" окупантів прибули в Маріуполь. Це місто російські загарбники також перетворюють на тилову військову базу. Детально про те, яка ситуація в регіоні, читайте у матеріалі.