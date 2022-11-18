Окупанти в Криму готуються "захищати півострів": Аксьонов заявив про будівництво укріплення

Російські загарбники готуються обороняти Крим. Про це повідомила окупаційна влада півострова.

Самопроголошена влада анексованого Криму оголосила про будівництво фортифікаційних споруд на півострові. Мовляв, це необхідно для "забезпечення безпеки кримчан".

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Окупанти планують "захищати" Крим

Призначений Росією "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що безпека окупованого Криму "має бути досягнута шляхом заходів", які виконуються на тимчасово захопленій росіянами частині Херсонської області. За його словами, дії окупаційної "влади" намагаються скоординувати.

На території (тимчасово окупованого – 24 канал) Криму під моїм контролем проводять фортифікаційні роботи, спрямовані на гарантоване забезпечення безпеки кримчан,

– заявив Аксьонов.

Аксьонов також уточнив, що укріплення будуються за дорученням російського диктатора Владіміра Путіна.

ЗСУ вже контролюють територію поруч з Кримом

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов підтвердив, що ЗСУ вийшли на узбережжя Дніпра.

За його словами, це дозволяє нашим військовим контролювати територію, яка наближена до Криму. Він наголосив, що українські воїни намагаються вражати росіян на максимальній дальності.

Нагадаємо, що 16 листопада, в окупованому Джанкої прогриміла серія вибухів. "Бавовна" завітала в місцевий аеродром. Там базувалися 80 одиниць ворожої техніки.

Як зазначають у ЗСУ, сам аеродром та його інфраструктура важливі, найважливішою є розташована там авіаційна техніка, яка "завдає великої шкоди".

Окрім Джанкоя, ще п'ять аеродромів окупанти використовують у Криму для дислокації своїх літаків. Зазначимо, що у ЗСУ не підтвердили й не спростували припущення, що вибухи в Джанкої спричинили українські війська.

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