Кримський синдром, – Братчук розповів про поведінку росіян у Чорному морі

Так званий кримський синдром, який нещодавно виник у росіян, дається взнаки. окупанти намагаються тримати свої кораблі ближче до узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Про це 24 каналу повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, ворог остерігається нашої ППО і засобів вогневого ураження.

До речі На Півдні можливі три варіанти подій, – військовий експерт дав прогноз

"Кримський синдром дається взнаки"

Братчук розповів, що ворог намагається активізувати повітряну розвідку й напередодні на Одещині було знищено черговий російський безпілотник. Водночас стала трохи меншою інтенсивність обстрілів.

Розуміємо, що той "кримський синдром", який сьогодні вже з'явився у росіян, дається взнаки,

– наголосив речник Одеської ОВА.

Однак, зауважив він, у Чорному морі постійно перебувають два кораблі, що несуть на борту ракети оперативно-тактичного рівня і морського базування типу "Калібр", а також великий десантний. Але зараз вони притискаються ближче до узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Як окупанти поводяться у Чорному морі: дивіться відео

"Загалом ситуація повністю контрольована"

Братчук зазначив, що російські окупанти також зважають на шторм та відповідні засоби вогневого ураження, які є у Збройних Сил України.

З іншого боку розуміємо, що зараз буде більш інтенсивно, можливо, використовуватися стратегічна російська авіація, яка злітає безпосередньо з території рф,

– сказав він.

За словами речника Одеської ОВА, ця авіація може намагатися заходити в повітряний простір Одеси та області. Але її насторожують наші сили протиповітряної оборони.

Він додав, що цього тижня особливо проявлявся психологічний тиск з боку росіян. Зокрема, у деякі дні дуже часто лунали сирени про повітряну тривогу. А загалом ситуація на Одещині повністю контрольована.

Ситуація на Півдні: що відомо

Увечері 13 серпня росіяни випустили по Миколаєву 6 ракет з реактивної системи залпового вогню "Смерч". Хвостова частина однієї з них пошкодила трубу, через що частина міста залишиться до вечора без води.

Бійці ЗСУ продовжують завдавати нищівних втрат окупантам. Зокрема, 13 серпня на Півдні вони знищили купу ворожої техніки та опорні пункти росіян.

В ніч проти 14 серпня Збройні Сили України, схоже, вкотре відпрацювали по Антонівському мосту в Херсоні. У соціальних мережах з'явилися відео ударів по стратегічному мосту через річку Дніпро.

Не так давно у медіа ширилась інформація про підготовку до ймовірного наступу російських військ із так званого Придністров'я. Однак ситуація на Одещині контролюється українськими захисниками . За словами речника Одеської ОВА Сергій Братчука, про другий фронт поки не може бути мови.

Вас може зацікавити – ЗСУ завдали остаточного удару по Антонівському мосту: дивіться відео