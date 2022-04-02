Окупанти "денацифікували" кладовище в Олешках: більшість могил розтрощено

Місто Олешки на Херсонщині надалі перебуває під контролем російських загарбників. Окупанти встановлюють тут свої порядки – тероризують населення та нищать усе на своєму шляху.

Так, внаслідок обстрілу російськими військовими, в населеному пункті зруйновано пам'ятники на центральному цвинтарі. Жахливі наслідки вторгнення найманців продемонстрували містяни, які залишилися в Олешках.

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Авторка поста зазначила, що на фото зображені наслідки обстрілів 26 – 27 лютого, однак наразі можливості відновити могили немає. Тож наразі її головна ціль – привернути увагу якомога більшої аудиторії до цинічності "асвабадітєлєй".

Руйнування на кладовищі в Олешках / Фото Фейсбук Анна Перерва

У мережі зазначили, що "рускій мір" не дасть спокою ні живим, ні мертвим.

І мертвим, і живим, і ненародженим… Олешки. Центральне кладовище,

– зазначила авторка публікації.

Інші реакції на публікацію:

"Нічого святого. Це не люди, це варвари".

"Тварюки. Собаки дикі. Чим мертві завадили?"

"Немає слів, щоб це описати. Навіть нецензурних".

Руйнування на кладовищі в Олешках / Фото Фейсбук Анна Перерва

Нещодавно Олешківський міський голова Євген Рищук повідомив, що для місцевих патрульних служб необхідні добровольці.За його словами, їхнім завданням буде охорона населеного пункту від мародерів. Також учасники патруля матимуть посвідчення підписані міським головою.

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