Окупанти депортують місцевих жителів Ізюма у Росію, – Генштаб ЗСУ

4 квітня 2022 , 19:18
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Список злочинів, які росіяни чинять в Україні, стає все більшим. Зокрема, окупанти продовжують примусово вивозити українців на територію Росії.

У Генштабі ЗСУ заявили, що ситуація на Сіверському напрямку залишається без змін. Там українська сторона продовжує ліквідувати наслідки дій російських загарбників. 

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Окупанти депортують місцевих жителів Ізюма у Росію

Тоді як на Слобожанщині ворог проводить фільтраційні заходи, а також примусово вивозить містян на територію держави-агресора. Йдеться про місто Ізюм, що у Харківській області. Можна сказати, що росіяни проводять депортацію українців. 

Що ще відомо про ситуацію в Ізюмі:

Ситуація на Харківщині станом на 4 квітня: дивитися відео 

 

Автор: Віта Свірневська