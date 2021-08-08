Окупанти на Донбасі поранили двох українських захисників: один у важкому стані

Російські окупаційні війська продовжують порушувати режим тиші на Донбасі. Унаслідок ворожих атак 7 серпня двоє захисників України зазнали поранення.

Бойовики обстрілювали позиції бійців ЗСУ поблизу Пісків, Шумів, Невельського, Кримського та Золотого-4. Противник гатив з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Окупанти поранили двох воїнів

Внаслідок ворожого вогню двоє військових дістали поранення,

– зазначили у штабі ООС.

Захисникам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Стан здоров'я одного воїна – важкий. Іншого – задовільний.

Бійці ЗСУ повідомили про дії російських найманців представників ОБСЄ через українську СЦКК.

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Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу