Окупанти на Донбасі поранили українського військового

16 грудня 2021 , 17:45
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Джерело:

ООС

Російські окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок дій ворога 16 грудня один український захисник зазнав поранення.

У штабі Операції Об'єднаних сил повідомили, що з початку поточної доби бойовики 4 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ поблизу Новолуганського, Пісків, Золотого-4 і Травневого.

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Противник гатив зі заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82 калібру, а також станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Унаслідок ворожих дій один боєць Збройних сил України зазнав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний,
– зазначили у штабі.

Наголошується, що наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили окупантів припинити обстріли. Завдяки зусиллям військових рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Ситуація на Донбасі: що відомо

  • Минулої доби, 15 грудня, бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.
  • Під час обстрілів противник застосовував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
  • Унаслідок атак російських окупаційних військ жоден захисник України не постраждав.

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Автор: Олег Васьків