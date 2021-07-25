Окупанти на Донбасі поранили українського воїна
25 липня 2021 , 16:05Читать новость на русском
Джерело:ОТУ "Північ"
Російські окупаційні війська продовжують порушувати режим тиші на Донбасі. Унаслідок ворожих атак один захисник України зазнав осколкового поранення.
Бойовики обстріляли позиції бійців ЗСУ в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Ворог гатив з автоматичних станкових гранатометів.
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Окупанти поранили українського воїна
У результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил дістав осколкове поранення,
– зазначили військові.
Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.
- Стан його здоров'я – середньої важкості.
Наші воїни повідомили про дії російських найманців представників ОБСЄ через українську СЦКК.
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