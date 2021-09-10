Окупанти на Донбасі проводять так звані "тренувальні вибори" до Держдуми, – розвідка

Російські війська на окупованому Донбасі готуються до голосування за Держдуму. Тренують брати участь у виборах окупанти і своїх підлеглих. Їх вчать реєструватись та навіть їхати на дільницю.

Як свідчать українські розвідники, такі процеси відбуваються на окупованих територіях і Луганщини, і Донеччини. За нову Держдуму росіяни голосуватимуть 19 вересня 2021 року.

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Місцевих "вояків" примушують реєструватись на вибори

Враховуючи рівень "дисципліни" та "відповідальності" підлеглих "бійців" та побоюючись "небажаних ексцесів", російські окупанти проводять "навчально-тренувальні" вибори. Суть цього "ноу-хау" полягає у примушенні місцевих вояків зареєструватися на вибори,

– повідомили розвідники.

Отож бойовики мають заповнити відповідні електронні заявки. Вони навіть тренуються, як прибуватимуть на виборчі дільниці та здійснюватимуть "волевиявлення".

Бойовики проводять службові наради щодо голосування

Аби не було жодних ексцесів, проросійські збройні формування проводять службові наради, де бойовикам наказують здійснювати жорсткий контроль.

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Місцевим жителям обіцяють гроші за участь у виборах

Зазначимо, що раніше з'явилась інформація, якими методами бойовики заохочують місцеве населення піти і проголосувати за російську Держдуму. Їздять мобільні пересувні точки, з яких лунають навіть обіцянки про винагороду – за умови участі у виборах.

Людей закликають отримати страховий номер індивідуального особового рахунку. Завдяки йому участь у голосування можна брати дистанційно.