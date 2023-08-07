Окупанти двічі вдарили по Харківщині: загинули люди, поранені рятувальники та слідчий
Джерело:Олег Синєгубов
Росіяни завдали ударів по населеному пункту Кругляківка, що у Куп'янському районі Харківщини. Ворог атакував регіонам 4 авіабомбами та касетними боєприпасами.
Відомо щонайменше про 2 загиблих та 5 поранених. Серед постраждалих – працівники ДСНС та слідчий поліції Харківщини.
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Росіяни цинічно обстріляли Харківщину
Як повідомили в ОВА, ворог обстріляв Харківщину близько о 19:45. Росіяни вкотре цинічно атакували цивільне населення та завдали удару по населеному пункту.
За попередніми даними, унаслідок атаки загинуло 2 людини – жінка близько 40 років і чоловік приблизно 60 років.
Ворог обстріляв Куп'янський район – більше у галереї
Від обстрілу також постраждало щонайменше 5 осіб.
Госпіталізували до лікувальних установ 2 жінок та 2 чоловіків. Ще одна жінка 62 років отримала медичну допомогу на місці,
– повідомив Синєгубов.
Коли на місце атаки прибули рятувальники та слідчі, ворог завдав повторного удару по Кругляківці. Від обстрілу касетними боєприпасами постраждали двоє співробітників ДСНС, їх госпіталізували до медичної установи. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що поранення також отримав слідчий поліції Харківщини.
Зруйновані та пошкоджені приватні будинки, виникли пожежі. Пошкодження отримала й спецтехніка рятувальників.
Ворог щодня обстрілює Харківщину
- Росіяни почали активно обстрілювати Харківщину авіабомбами. Протягом минулої доби ворог здійснив кілька ударів у різних населених пунктах.
- За інформацією ОВА, ворог завдав удару керованою авіабомбою по селу Подоли Куп'янського району. Унаслідок обстрілу загинула жінка 57 років, чоловік 66 років зазнав важкого поранення та був госпіталізований.
- Також ворог атакував авіабомбою й село Петропавлівка, що теж у Куп'янському районі. Унаслідок обстрілу пошкоджено будівлі фермерського господарства, сталася пожежа.
- Крім того, ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.