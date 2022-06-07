Окупанти гатять по Миколаєву з важкої артилерії калібру 203 міліметри, місто зазнає руйнувань

Російські окупанти продовжують гатити по Миколаєву. Зокрема, вони застосовують важку артилерію калібру 203 міліметри.

Про це розповіли в оперативному командуванні "Південь". Захисники зазначили, що ситуація на фронті залишається напруженою.

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Загарбники застосовують важку артилерію для обстрілу Миколаєва

Російські загарбники продовжують підступні артилерійські обстріли Миколаєва. Вони застосовують снаряди калібру 203 міліметри. Окупанти гатять по житлових кварталах, вбивають мирних жителів, руйнують цивільні будівлі та нищать автівки.

Однак 6 червня ворожі підрозділи відчули на собі 2 гелікоптерні удари на Херсонщині. Також українські захисники завдали 2 авіаційні удари парами літаків по складах боєприпасів окупантів на Миколаївщині. Загалом, ракетно-артилерійські підрозділи та авіація за добу знищили:

26 окупантів;

10 одиниць ворожої техніки, серед яких танк, 6 одиниць броньованої техніки, 2 автомобілі та гаубиця.

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

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Коротко про ситуацію на Миколаївщині

Російські окупанти 4 червня тричі обстріляли Миколаїв. Вороги використовували реактивні системи залпового вогню "Ураган" та артилерію 152 та 203 калібрів. Ворожі снаряди прилетіли в житловий район та на територію приватного підприємства. Обстріл спричинив людські жертви та значні матеріальні втрати.

Також захисникам вдалося знищити над Миколаївщиною одразу 2 ворожі ракети. За словами речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука, це стало можливим завдяки злагодженим діям двох українських військових кораблів. Наші бійці вчергове продемонстрували неабиякий професіоналізм.

Українські військові продовжують активно протидіяти окупантам на Миколаївщині. Зовсім скоро ситуація в регіоні повинна стати ще кращою. Голова Миколаївської військової обласної адміністрації Віталій Кім розповів, що захисники готові й далі знищувати російських загарбників, адже хочуть звільнити нашу землю від окупантів.

Окрім цього, морські піхотинці оприлюднили потужне відео, як за допомогою ПТРК "Стугна-П" майстерно знищили на Миколаївському напрямку танк окупантів.

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