Окупанти готуються до вуличних боїв у Херсоні, будують укріплення: людей просять евакуйовуватися

Росіяни сподіваються втримати захоплений Херсон та будують оборону. Ворог мріє про чергову анексію наших територій, але ЗСУ та спротив українців ламають усі їхні плани.

Контрнаступ ЗСУ на Півдні триває і проходить вдало. Нашим героїчним захисникам та захисницям вдається просуватися та звільняти від окупантів наші міста та села.

Читайте також "Сховатись не вдасться": міністр юстиції США прибув із неоголошеним візитом до України

Росіяни будують оборону у Херсоні

Як повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, російські окупанти почали готуватися до бою за Херсон. Мешканців міста та області почали просити евакуюватися за першої ліпшої нагоди.

За його словами, до ЗСУ вже починає надходити важка зброя, яка така необхідна для контрнаступу наших героїв. Що стосується хвилювань про безпеку мирного населення, то вони небезпідставні – ворог буде влаштовувати терористичні акти та намагатися звинуватити в них ЗСУ.

Також місцеві мешканці нам повідомляють, що окупанти на околицях міста та промислових базах будують укріплення, готуються до вуличних боїв. Вони розуміють, що наступ наших збройних сил їм не зупинити, тому вони готові оборонятися в самому Херсоні,

– сказав Хлань.

Він сподівається, що вже зовсім скоро вдасться звільнити правобережну частину Херсонської області і почати звільнення лівобережної, що буде складніше. Там потрібно перетнути Дніпро, також потрібно буде вести контрнаступ зі сторони Запорізької області.

Саме тоді будуть тривати найбільш запеклі бої, і результат протистояння великою мірою буде залежати від роботи артилерії.

Також варто розуміти, що росіяни звикли прикриватися мирними людьми або мстити їм за свої поразки, тому до закликів про евакуацію варто прислухатися.

Війна Росії проти України: останні новини

Російські окупанти продовжують відновлення наступальних дій на Харківщині. Ворог здійснював розвідку боєм біля Метьолкіного та намагався проводити штурм біля Високого. Наші хоробрі ЗСУ відбили атаки ворога та завдали йому нових втрат.

Допомагати ЗСУ боротися з російськими окупантами приїхали багато іноземних добровольців. На жаль, серед цих героїв також є втрати. Стало відомо, що в боях за Україну загинув громадянин США.

Дивіться також – ЗСУ вдалося вдарити по позиціях ворога на острові Зміїний: відео