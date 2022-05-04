Окупанти з "Градів" обстріляли 2 села в Синельниківському районі Дніпропетровщини

Російські окупанти 4 травня 2022 року з "Градів" обстріляли Великомихайлівську громаду, що у Синельниківському районі Дніпропетровщини.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що поцілили по двом селам.

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Відомо, що через обстріли було пошкоджено кілька десятків житлових будинків, вибиті шибки у магазині, школі та дитячому садку.

Дивіться світлини наслідків російських обстрілів від голова Дніпропетровської ОВА:

Проте, на щастя, людей не зачепило й всі залишилися живі. Адже більшість місцевих мешканців виїхали з небезпечної території.

Що відомо про останні обстріли Дніпропетровщини

Російські окупанти обстріляли чергове сховище зерна. Від ворожих ракет постраждали 2 сховища агропідприємств на Дніпропетровщині, у Синельниківському районі. Постраждалих немає.

Російські окупанти 28 квітня продовжують свої цинічні обстріли території України. О 20:23 обстріляли село в Дніпропетровській області – Велику Костромку. Населений пункт росіяни атакували з "Градів". У результаті загинув 71-річний чоловік, пошкоджено кілька будинків, село частково залишилось без світла та газу.

Вночі, 24 квітня, російські загарбники цинічно обстріляли Дніпропетровщину. Три ракети вибухнули у Павлоградському районі. Одна з ракет потрапила в залізничну інфраструктуру. Внаслідок вибуху загинув 48-річний чоловік. Також знищено аж 8 будівель: під завалами перебувають три легкові та один вантажний автомобілі.

Ніч 21 квітня на Дніпропетровщині минула під сигнали повітряної тривоги. Окупанти обстріляли з "Ураганів" Зеленодольськ. Людей та будинки не зачепило, проте влучили по комунікаціях і залишили місто без світла та води.

Російські військові завдали ракетних ударів з "Градів" по Дніпропетровській області, внаслідок чого постраждали житлові будинки. "Асвабадітєлі" понівечили п'ятиповерхівку у Зеленодольську. На щастя, людей не зачепило.

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