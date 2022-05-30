Окупанти в Херсоні розклеїли пропагандистські білборди: абсурдні фото

Російські окупанти розвішали по Херсону проросійські білборди з нісенітницями, нібито місто – "споконвічно було територією Росії".

Це роблять без участі херсонських комунальних підприємств, які відповідальні за зовнішню рекламу. Про це 24 каналу розповів активіст з Херсона Володимир Молчанов.

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За його словами, російські військові самі розвішують такі білборди. За чиї гроші – невідомо, але міський бюджет до цього не причетний.

Цікаво, що на деяких з них можна побачити напис "Единая Россия" – це російська провладна політична партія.

Як додав активіст, рекламні щити почали з'являтися у місті ще вчора, 29 травня. Офіційної інформації з цього приводу ще немає, оскільки така "ініціатива" – справа рук окупантів.



Проросійські білборди у Херсоні​ / Скриншот 24 каналу



Окупанти в Херсоні розклеїли пропагандистські білборди​ / Скриншот 24 каналу



Росіяни розмістили пропагандистські білборди / Скриншот 24 каналу

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