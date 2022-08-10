Окупанти на Херсонщині вводять пропускну систему для перевезення сільгосппродукції

Російські загарбники анонсували запровадження пропускної системи для перевезення сільгосппродукції територією окупованої Херсонської області.

Таким чином окупанти будуть тиснути на фермерів. Про це розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

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росіяни тиснуть на фермерів

Загарбники змушуватимуть фермерів перереєструвати бізнес в юрисдикцію росії. Крім того, Соболевський відзначив, що це також створює черговий інструмент корупційного впливу на аграріїв області.

Заблокувавши таким чином логістику для аграріїв, їх примушують або співпрацювати, або припинення своєї діяльності,

– наголосив чиновник.

Яка ситуація на Херсонщині

Окупанти готуються до проведення псевдореферендумів на Півдні. Збираються "приєднувати" їх до складу росії. Проте в загарбників виникли деякі проблеми з підготовкою, зокрема, саме на Херсонщині. Все через успіхи українських військових.

Річ у тім, що ЗСУ взяли під вогневий контроль всю логістику та мости, а також і все забезпечення, яке наростили окупанти. Наприклад, наші бійці вже кілька разів вдарили по Антонівському мосту.

росіяни несуть на цьому напрямку великі втрати, через що вони були змушені відкрити додатковий госпіталь у Бериславі. Туди навіть завезли своїх лікарів, бо нашим не довіряють. Це, до речі, може свідчити про низький моральний стан.

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