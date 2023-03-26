Поки риють окопи в Криму: голова окупаційного парламенту півострова зазіхнув на Одесу

Окупанти продовжують носитися зі своїми вологими мріями. Так, так званий "глава парламенту" Криму Володимир Константинов назвав умову завершення "спецоперації".

У розмові з пропагандистськими журналістами він зауважив, що одна з умов завершення так званої "спецоперації" – перехід під контроль Росії Одеси, передає 24 Канал. Чергове нагадування того, що росіяни не "звільняти території" прийшли, а просто загрібати їх собі, знищуючи мирне населення.

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Зауважимо, що останніми днями ворог почав активніше атакувати Одещину. Але для цього тепер використовують авіаційні ракети, адже з крилатими в окупантів серйозні проблеми.

Одеса має бути під контролем Росії

Імперськість і цинізм Константинова не знають меж. Йому байдуже, чи матиме Одеса "російський статус, чи нейтральний". Для нього важливе одне: щоб вона "перебувала під контролем" Росії. Але і це ще не все. Він ще й заявив, що Україна повинна втратити "свої агресивні можливості". Очевидно, це має статися після захоплення Одеси, про яке мріють окупанти.

Ми однозначно знаємо, що будь-який мир, укладений без повного знищення української фашистської, антиросійської держави як інструменту знищення Росії, який використовує Захід, – це тимчасове явище,

– зазначив він.

Але на цьому Константинов не припиняв нести маячню. Він зазначив, що "Захід і далі нас (Росію – 24 Канал) перевірятиме на міцність". І що, мовляв, будь-який мирний договір, підписаний після завершення так званої "спецоперації" повинен тримати росіян у тонусі. За словами цього виродка, вони "завжди перебувають у стані бойової готовності".

Підбиваючи сказане, він знову наполіг на "повному знищенні нацистської ідеології".

"Нацисти" не дають йому спокою

Він також ще раз зробив акцент на мирному договорі. За його словами, укладати угоду потрібно так, щоб унеможливити лазівки, які б дозволили порушувати її. Шкода, що він не нагадав, що жодні угоди, підписані з Росією, не варті навіть паперу, на якому вони написані.

Константинов продовжив бідкатися. Мовляв, росіяни мають шанси своїми ж руками закласти бомбу сповільненої дії. Цими словами він натякнув на те, що наступні покоління українців у прагненні помсти прагнутимуть знищити росіян. Але й тут він промахнувся, адже росіяни самі себе знищать, коли недоімперія почне свій розпад.

Звичайно ж, не минулося без заяви про те, що мирний договір можна буде підписувати лише на умовах Росії. І що лише тоді, коли країна-агресорка переможе. Здається, і тут він усе переплутав. Адже Україна диктуватиме свої правила та сяде за стіл переговорів лише тоді, коли знищить російське військо.

Наостанок Константинов зазначив, що у ворога не має "бути жодних ілюзій на реванш". Власне, у Росії дійсно шанси будуть мізерні. Особливо, якщо враховувати ту кількість втрат, яких вона вже зазнала. Мовиться про понад 170 тисяч бійців і тисячі одиниць техніки.

Про окопи ми згадали не даремно. Окупанти продовжують панікувати через те, що ЗСУ скоро звільнять Крим. Тож активно риють окопи, щоб бодай якось сповільнити цей процес.