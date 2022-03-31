Окупанти хочуть захопити всю Україну: у нас є тільки один сценарій дій

Ми бачимо істерію навколо Києва і ті жорсткі бої, які протягом останніх тижнів продовжуються навколо столиці. Це означає, що плани не змінились. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Вони кидають сюди все, що тільки можна. Вони хочуть захопити всю Україну.

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Плани окупантів та дії України

У нас є тільки один сценарій дій: повне знищення їх тут, визволення Донбасу та визволення Криму. У нас вже достатньо сил, які ми накопичили від 2014 року, які готові стати на захист країни.

Окупанти знищують Маріуполь та інші міста / Фото пресслужби полку "Азов"

Важливо Путінські плани щодо захоплення всієї України руйнуються

Обстановка в Маріуполі

У Маріуполі тривають бойові дії. Знову бомблять. Знову на вулицях працюють міномети, на околицях б'ють танки, а евакуаційних коридорів все ще немає.

У Cхідному районі окупанти збирають людей, кажуть, що формують гумконвої, і вивозять людей у Таганрог. Там забирають у них документи. Зробили табір, де тримають чоловіків окремо, всіх інших – окремо.

Їх можуть тримати у заручниках, або потім будуть обмінювати чи переконуватимуть мобілізуватись у російську армію. Поки що цілі цих дій нам невідомі. З цими людьми наразі немає зв'язку, тому що телефони у них також відбирають.

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