На Донеччині окупанти замовляють собі спецодяг з логотипами "Роснєфті" та "Електросталі"

Російські окупанти намагаються приховати те, що вони відносяться до загарбницької армії. Це вони роблять за допомогою цивільного спецодягу.

Так, зараз окупанти активно замовляють собі цивільний спецодяг. Але їм все одно не вдасться приховати свої воєнні злочини.

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Як окупанти замовляють собі спецодяг

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські загарбники замовляють собі цивільний спецодяг з логотипами "Роснєфть" та "Електросталь" для особового складу одного із підрозділів окупантів, що діє на Новопавлівському напрямку у Волноваському районі Донецької області.

Очевидно, що з певною метою противник намагається приховати свою належність до російських окупаційних військ,

– зазначили у Генштабі.

ЗСУ спіймали окупантів, переодягнутих у цивільне

На одній зі звільнених територій українські захисники спіймали кілька окупантів. Вони були переодягнуті в цивільний одяг та погрожували мирним жителям.

Окупанти не володіли українською мовою і тероризували місцеве населення. Під час обшуку у них знайшли російські паспорти, вони виявились ворожими військовими. Окупантам зав'язали очі, зв'язали руки та відправили до полону.