Окупанти у Криму планують перекидати воду з водоспадів у водосховища

Окупаційна влада Криму намагається придумати, як вирішити проблему з водопостачанням. Там заявили, що перекидатимуть воду з водоспадів до водосховищ.

Подібні заходи обговорювали з російським віцепрем'єром Маратом Хуснулліним. Про це розповів Сергій Аксьонов – контрольований Кремлем так званий глава Криму.

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У чому переконує Аксьонов

За його словами перекидати воду з водоспадів до водосховищ мають намір, зокрема, в окупованій Ялті. Також Аксьонов анонсував "окремі заходи" щодо Алушти.

Якщо Бештерек-Зуйський водозабір запустять у повному обсязі, вдасться забезпечувати водою кримську столицю цілодобово, – заявив він.

Підконтрольна Росії влада Криму запустила Бештерек-Зуйський водозабір 18 березня. При цьому, окупанти засвітили у мережі фото з обладнанням Siemens.

Ватажок окупантів у Криму запевнив, що кримчани будуть забезпечені водою щонайменше до кінця 2021 року, нібито навіть при найгірших сценаріях.

"Ба більше, курортний сезон також повинен пройти комфортно і без шкоди для місцевих жителів", – намагався заспокоїти він місцевих мешканців.



Допис Аксьонова про водопостання у Криму / Скриншот

Раніше Хуснуллін переконував, що Крим забезпечений водою на найближчі роки. Держава-окупант розглядає різні варіанти виходу з ситуації із водопостачанням.

Ситуація з водою у Криму

До окупації Криму Росією півострів прісною водою забезпечувала Україна – майже на 90%. Проте у 2014 році поставки води припинили.

У квітні міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Росія не отримає воду для Криму навіть у силовий спосіб.

Водночас в українському парламенті пропонують на законодавчому рівні заборонити подачу води по Північно-Кримському каналу до окупованого півострова.

Окупанти бідкаються, що води у Криму може не вистачити на курортний сезон. Особливо складною називають ситуацію у Ялті та Алушті.

Згідно з нормами міжнародного права, саме Росія як держава-окупант є відповідальною за проблеми з водою у Криму.