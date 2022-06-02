Окупанти в Маріуполі організували ще одну фільтраційну тюрму

Мешканці Маріуполя опинилися у полоні російських окупантів. У них немає змоги покинути місто, щоб не пройти через ворожі "фільтраційні" табори.

Тепер російські загарбники відкрили ще одну в'язницю. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Увага Гетто, де людей засуджують до розстрілів, – мер Маріуполя про "фільтраційні" табори окупантів

Перша фільтраційна тюрма була розташована у селі Оленівка на базі колишньої Єнакієвської колонії суворого режиму №52. Саме тут окупанти утримують колишніх правоохоронців, проукраїнських активістів та журналістів.

Ще одна в'язниця

Тепер стало відомо про другу фільтраційну тюрму на базі колишньої Волноваської виправної колонії № 120.

Судячи з інформації, саме тут утримуються "неблагонадійні" до винесення вироку або проходження фільтрації,

– написав радник мера міста.

Тобто ті, хто просто виявився "підозрілим" і не належить до інших категорій. Саме там утримують понад 20 волонтерів, що здійснювали вивіз маріупольців в період евакуації.

Тобто "фільтраційних" концтаборів в Оленівці два, а не один. Обидва були порожніми станом на 24 лютого 2022 року.



"Фільтраційний" табір / Фото з телеграму Андрющенка

Дискредитація Червоного Хреста

Також Петро Андрющенко зауважив цікавий факт щодо волонтерів – майже всі вони отримували посвідчення від Червоного Хреста України.

"Тепер стає зрозумілим, нащо так звана окупаційна влада розвернула програму дискредитації Червоного хреста. Аби уникнути звинувачень в арешті їх волонтерів. Просто мразота", – написав він.

Маріупольців вивозять у депресивну Росію

Частина маріупольців з "фільтраційних" таборів потрапляє в тюрму в Оленівці. Це понад 10% тих людей, які потрапили на "фільтрацію". Російські окупанти вважають їх небезпечними для свого режиму.

Лише за один тиждень (з 23 по 23 травня) з Маріуполя до "фільтраційного" табору вивезли 3 000 осіб, з яких понад 300 – діти. Скільки їх там будуть утримувати – невідомо.

Зафіксовані випадки, коли люди перебували в таких таборах понад шість тижнів. Скільки загалом українців перебувають у "фільтраційних" таборах – теж невідомо.

Якщо ж людей і випускають з "фільтраційних" таборів, то їх відправляють до Росії. Спочатку – у Таганрог, а вже згодом – в один з депресивних регіонів Росії.

Що зараз відбувається у Маріуполі

Ситуація в Маріуполі була та залишається дуже складною. В місті ворожі окупаційні війська, а також ОПЗЖ, які проголосили себе владою, – тримають у заручниках понад 100 тисяч населення.

Російська окупаційна влада вже проводить паспортизацію населення в українському Маріуполі.

Самі ж окупанти у Маріуполі готуються зносити будинки, які самі ж зруйнували, а людей виселяють на вулицю.

А тим часом тимчасово окупований Маріуполь переходить у нову фазу екологічної катастрофи, погіршується й гуманітарна ситуація. Усе це – наслідки російської агресії.

За оцінками ВООЗ, до 10 тисяч маріупольців можуть померти через інфекційні хвороби.

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