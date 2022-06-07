Окупанти у Маріуполі почали вербувати людей через СМС-повідомлення

У Маріуполі російські військові вербують робітників у концентраційні "фільтраційні табори". Абоненти окупаційного мобільного оператора "Фенікс" почали отримувати відповідну розсилку у повідомленнях.

Вона надходить від так званого "мін'юсту" окупованої території Донеччини. Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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За його словами, російські окупанти та їхні сателіти вже навіть не приховують ані адреси, ані наявність катівень для українців.

Андрющенко зауважив, що нестача кадрів у Маріуполі пов'язана з розконсервацією колишніх місць відбування покарань.

Їхнє наповнення відбувається першочергово через посилені "фільтраційні заходи". Нацизм 21 століття має саме такий вигляд,

– зазначив радник міського голови.



Окупанти вербують людей через СМС-повідомлення / Фото з телеграму Петра Андрющенка

Що відбувається у блокадному Маріуполі: останні новини

Російські військові продовжують "покращувати" життя для мешканців окупованого Маріуполя. У місті вже відновили водопостачання. Однак вода тече не з кранів, а посеред вулиць з труб.

Петро Андрющенко підтвердив, що окупаційна "влада" закриває Маріуполь на карантин через епідемію. Водночас росіяни у Ростові-на-Дону розгортають інфекційні відділення, у яких готуються приймати своїх військових.

В акваторію Маріупольського порту зайшло вже друге судно під російським прапором. Варто зауважити, що окупанти почали вивозити український метал з порту Маріуполя.

Росіяни відкрили у Маріуполі ще одну фільтраційну в'язницю, де утримують українців у жахливих умовах. За словами Петра Андрющенка, окупанти знущаються з них, застосовують тортури та вбивають.

Окупанти почали зносити будинки навіть без розбору завалів. Вони нищать докази своїх воєнних злочинів, адже пошук загиблих в розтрощених будинках фактично скасували.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що російські окупанти залучили бойовиків, аби ті розвозили людям воду. Однак в обмін на неї загарбники вимагають, аби маріупольці йшли працювати, розбирати завали та допомагати ховати тіла загиблих.

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