Триває 92 день рішучого протистояння України російським окупантам. На Південнобузькому напрямку ворог активних дій не проводив, проте продовжує обстрілювати позиції українських сил та здійснювати розвідку.

Крім того, російські окупанти мінують узбережжя Каховського водосховища. Про це повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України станом на 18:00 26 квітня.

Головне за добу Внаслідок удару по Харкову 5 загиблих, загроза з території Білорусії: основне у 92 день війни

Окупанти мінують узбережжя Каховського водосховища

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що активних бойових дій на Південнобузькому напрямку за добу 26 травня з боку ворога не було. Разом з тим тривають обстріли російськими окупантами українських військ, а їхні безпілотні літальні апарати здійснюють розвідку наших позицій.

Виявлено проведення інженерними підрозділами окупантів заходів із мінування узбережжя Каховського водосховища,

– додали у Генштабі ЗСУ.

Останні новини з регіонів, що межують з Каховською ГЕС

Радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що на тимчасово окупованих територіях Півдня України російські окупанти здійснюють психологічні операції проти місцевих мешканців. Ворог намагається запевнити українців, що наша держава про них "забула", й що "русский мир" з ними надовго. Подоляк наголосив, що такі інформаційні вкиди росіян – повна маячня. Щойно Росія виснажиться та втратить наступальний потенціал, а Україна накопичить достатньо сил, Південь буде обов'язково звільнено. Радник Єрмака зауважив, що деокупація – це не перспектива одного дня чи місяця, але й не питання більш ніж року. Він запевнив, що український прапор знову майорітиме над Херсоном.

Разом з тим на Каховській ГЕС росіяни розгорнули свій пункт управління – це може спричинити катастрофу, зокрема через припинення роботи двох гідроагрегатів уже відбулось підтоплення деяких територій у Новій Каховці.

У Мелітополі, що на Запоріжжі, окупанти перейменували вулицю Дмитра Донцова на честь чекіста-вбивці Павла Судоплатова – російського розвідника, який у 1938 році вбив одного з лідерів ОУН Євгена Коновальця.

У ніч проти 26 травня російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область – під вогнем опинився Криворізький район, зокрема Апостолівська громада. На щастя, минулось без жертв.

Не пропустіть – як поліція евакуює людей з найгарячіших точок Донецької області: дивіться відео