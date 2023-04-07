Окупанти могли скинути міни з дронів: нові подробиці нелюдського обстрілу швидкої у Бериславі

Російські загарбники обстріляли Берислав Херсонської області. Вони влучили в машину швидкої допомоги, яка їхала на виклик до пораненої жінки.

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів, що Росія могла прицільно скинули міни з дронів. Тобто окупанти могли цілеспрямовано вдарити по швидкій допомозі.

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Що відомо про обстріл Берислава

Юрій Соболевський повідомив, що станом на 19:24 7 квітня кількість поранених зросла до восьми осіб. З них двоє – працівники швидкої медичної допомоги, які їхали на виклик до постраждалих після обстрілу.

Попередньо – російські солдати прицільно скинули міни з дронів на машину швидкої допомоги,

– написав Соболевський.



Окупанти 7 квітня обстріляли машину швидкої / Фото Юрія Соболевського



Окупанти могли цинічно вдарити по швидкій на Херсонщині / Фото Юрія Соболевського

"Ще один воєнний злочин та ще один доказ того, що Росія, розпочавши цю війну, хоче знищити саме український народ", – заявив посадовець.

Обстріл Херсонщини росіянами