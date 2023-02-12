Окупанти могли запускати повітряні кулі: у Повітряних силах перевіряють інформацію

Російські окупанти на фронті вдаються до самих різноманітних спроб дістати інформацію та заплутати військових України. Іноді їхні вчинки й взагалі приголомшують.

Так, наприклад, в прямому ефірі телемарафону поступила оперативна інформація, що окупанти для чогось вирішили запустити повітряні кулі. Про це одразу повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал.

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Дані перевіряють військові України

Мета таких запусків наразі не відома, тож військовим України ще доведеться з'ясовувати незвичні дії загарбників. Ці дані, за словами Юрія Ігната уже перевіряються.

Дуже оперативна інформація, тому повинні розібратися. Тому щоб вам повідомити одразу про це. Будемо зараз уточняти, що це за кулі були,

– сказав він.

Він припустив, що, ймовірно, росіяни вирішили запустити такі ж повітряні кулі, яку на початку лютого зафіксували у США.

Згодом в Повітряних силах ЗСУ уточнили, що ворог використав розвідувальний БпЛА та кілька повітряних куль з кутовими відбивачами. Протиповітряна оборона повітряного командування "Схід" уже відпрацювала по ворожому БпЛА, однак результат уточнюється.

Ймовірна мета окупантів

В прямому ефірі він припустив, що повітряні кулі росіяни могли запустити як оманливі цілі, щоб виснажувати українське ППО. Також не відкидає Юрій Ігнат й інші цілі загарбників, наприклад, розвідку.

Речник Повітряних сил ЗСУ повідомив, що й по повітряним кулям, навіть якщо вони запускалися для розвідки чи бомбардувань, можна працювати засобами ППО.

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