Окупанти можуть прикопувати танки Т-62, робити з них стаціонарні гармати, – військовий експерт

Російські військові наприкінці травня перемістили на Південь України 50-річні танки Т-62, які були глибоко законсервовані. Для такої поведінки окупантів є два пояснення.

Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Чому Росія перемістила Т-62 на Південь

Як розповів Мусієнко, першою причиною є те, що після початку повномасштабної війни українські військові вже знищили багато нової чи модернізованої російської техніки.

Олександр Мусієнко Керівник Центру військово-правових досліджень Однак війна триває. Росія продовжує агресію, тому для виконання завдань їм потрібна техніка. Тож вони перекидають, знімають зі зберігання ці Т-62.

Інша причина – на Півдні російські військові формують другу та третю лінії ешелонованої оборони, тож ці танки можуть їм там знадобитися для певних цілей.

Вони їх можуть просто використовувати для оборони, фактично прикопуючи, роблячи з них такі стаціонарні гармати, які будуть прикривати той чи інший напрямок або об'єкт,

– розповів військовий експерт.

Мусієнко зауважив, що певним чином це буде перевагою для окупантів, адже у такий спосіб вони отримають посилення зброєю на якомусь напрямку. Водночас навіть якщо росіяни прикопуватимуть танки, це не означатиме, що вони стануть невразливими.

Війна Росії проти України: важливі новини

Російські окупанти зазнають важких втрат на Луганщині. Водночас вони перекидають техніку та живу силу з інших напрямків, щоб захопити частини області, які продовжують тримати оборону.

За даними ЗМІ, у районі порту тимчасово окупованого Бердянська прогримів вибух. Звідти видніється стовп диму.

У Білорусі перекидають військову техніку з Гродно ближче до кордону з Україною – у Брестську область. Зокрема, залізницею перевозять десятки БМП та зенітні ракетні комплекси.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, що ризики ракетних ударів російських окупантів з Чорного моря збільшуються. Там знову з'являються ворожі кораблі, які мають на борту "Калібри".

Окупанти на Херсонщині хочуть відновити роботу Генічеської районної електричної мережі АТ "Херсонобленерго". Надалі підприємство планують "націоналізувати", тобто фактично вкрасти.

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