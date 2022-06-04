Окупанти надумали відправляти херсонців розбирати завали в Маріуполі

У тимчасово окупованому Херсоні російські окупанти відкрили філію "Єдиної Росії". Відтепер мешканців міста відправлятимуть до зруйнованого Маріуполя.

Як пише місцевий телеграм-канал, людей використовуватимуть суто як робочу силу для розбирання завалів.

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Секретар російської партії Андрій Турчак, який приїхав "допомогти", заявив, що городян відправлятимуть "працювати на відновлення об'єктів інфраструктури Маріуполя". Фактично херсонців змушуватимуть розбирати завали та збирати трупи у Маріуполі.

Окупанти почали зносити будинки у Маріуполі без розбору завалів

Радник голови Офісу Президента розповів, що зараз активні бої тривають за Снігурівку – один з небагатьох тимчасово окупованих населених пунктів Миколаївщини. Олексій Арестович назвав ті бої найсерйознішими на Херсонському напрямку.

Російські загарбники продовжують вчиняти злочини у захопленому Маріуполі. Цинічні дії росіяни розпочали після оприлюднення даних про тіла загиблих під завалами. Наразі росіяни нищать докази воєнних злочинів, адже пошук загиблих у розтрощених будинках фактично скасували.

Дані про нові тіла загиблих неможливо отримати у зв'язку з тим, що після знесення все вивозиться на сміттєзвалище Лівобережного району,

– заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він повідомив жахливий факт – якщо у відповідних будівлях залишались тіла вбитих російськими окупантами людей, то їх разом зі сміттям вивантажено на сміттєвому полігоні. Нелюдське поводження навіть зі загиблими набрало нечуваних обертів.

Нещодавно Андрющенко показав документ, у якому мовиться про те, що окупанти планують задля "відбудови" зносити будинки у місті. Ті ж, які самі знищили. Водноча с звичайних людей вони виселяють на вулицю.

3 червня Петро Андрющенко також повідомив, що в окупованому Маріуполі росіяни вирішили посилили "фільтраційні" заходи. Окупанти бояться бунтів і забороняють виїзд з міста. Водночас на співпрацю з проросійськими бойовиками перейшли поліцейські, які залишилися в Маріуполі. Зрадники вирішили працювати в окупаційних органах квазіреспубліки.

Мешканці міста фактично опинилися у полоні російських окупантів, адже не можуть покинути його, щоб не пройти через "фільтраційні" табори. Загарбники продовжують тортури і навіть організували для людей в Маріуполі ще одну "фільтраційну" тюрму.

У Маріуполі зносять будинки з тілами загиблих: дивіться відео