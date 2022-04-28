Окупанти намагалися повністю захопити Рубіжне, але зазнали втрат та відступили

28 квітня 2022 , 19:26
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Російські війська продовжують вести обстріли на Донецькому і Таврійському напрямках. Таким чином вони намагаються утримати раніше захоплені рубежі.

Про це у вечірньому зведенні від 28 квітня повідомляє Генштаб Збройних Сил Україні. У відомстві додають, що за добу в деяких населених пунктах російських військових вдалося посунути на вихідні позиції. 

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Ситуація на Донецькому і Таврійському напрямках

У Генштабі наголошують, що російські війська продовжують вести обстріли на Донецькому і Таврійському напрямках. Таким чином вони намагаються перекрити наші війська та утримати раніше зайняті рубежі. 

Ворог здійснював вогневе ураження позицій підрозділів захисників України із застосуванням реактивних систем залпового вогню і артилерії практично вздовж всієї лінії зіткнення,
– пишуть у Генштабі. 

У відомстві додають, що цієї доби противник намагався повністю захопити Рубіжне, але успіху не мав – зазнав втрат і відступив на раніше зайняті позиції. 

Нагадаємо, згідно із даними Генштабу ЗСУ, станом на 28 квітня загальні втрати ворога вже становлять 22 800 осіб.

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Автор: Юлія Бабич