Окупанти намагалися вийти на трасу Бахмут – Лисичанськ, але зазнали значних втрат

Російські окупанти намагаються оточити Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Але поки їх спроби зазнають невдач.

З півночі на перешкоді оточити Сєвєродонецьк та Лисичанськ стала річка Сіверський Донець. Попри численні спроби переправи через неї, російські загарбники кожного разу отримують відсіч від українських військових. І з численними втратами змушені відступати.

Читайте також Росія готується до контрнаступу ЗСУ та затяжного конфлікту на Півдні, – ISW

Форсувати річку Сіверський Донець в районі селища Білогорівка їм треба для того, щоб вийти на трасу Лисичанськ – Бахмут. Це єдина дорога, яка наразі пов'язує міську агломерацію Лисичанськ – Сєвєродонецьк з рештою території неокупованої України. І її перерізання значно ускладнить роботу українських захисників.

Про чергову спробу росіян вийти на трасу Лисичанськ – Бахмут розповів очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє 24 канал. Однак де саме була здійснена ця спроба, він не уточняв, зіславшись на те, о таку інформацію має озвучувати Генштаб ЗСУ, а не він.

За словами Павла Кириленка, під час цієї проби вийти на трасу, ворог знову зазнав чималих втрат. І був змушений відступити на свої попередні позиції. Хоча в деяких випадках зафіксовано відступ ворога навіть далі, аніж звідки він наступав. Про те, яких втрат зазнали загарбники – поки не повідомляється.

20 травня під час бойових дій втрати російської армії становили. Також українські військові знищили 15 танків та 26 бойових броньованих машин. Загалом українські військові з моменту вторгнення росіян знищили приблизно

Варте уваги Бої тривають вдень і вночі: окупанти знищують Сєвєродонецьк, як Маріуполь

Щодо самої траси, то вона залишається під контролем українських військових. Але вона є небезпечною для пересування. Адже російські війська мають змогу її прострілювати.

Активно російські окупанти обстрілюють і населені пункти на цій трасі. У ніч на 21 травня були завдані авіаційні удари як по самому Бахмуту, так і Соледару поруч. На щастя, обійшлося без жертв серед мирного населення.

Дивіться відео про нові гаубиці в українській армії