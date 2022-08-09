Окупанти намагаються перепідключити Запорізьку АЕС до Криму

російські окупанти відключають Запорізьку АЕС від української енергосистеми. Далі вони хочуть підключити атомну станцію до своїх мереж в окупованому Криму.

Персонал "росатому" передав на станцію спеціальну програму з перепідключення ЗАЕС до Криму. Про це повідомив президент "Енергоатому" Петро Котін.

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Передумовою цієї програми є пошкодження ліній зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України. Зауважимо, раніше Котін казав, що ЗАЕС пов'язана з Україною лише однією лінією.

Для того, щоб перемикнути ЗАЕС на Крим, потрібно загасити весь південь України – окуповані території Херсонської та Запорізької областей. Після цього області знову планують заживити від підстанції в Джанкої, поступово дійти до Каховської, а потім – до ЗАЕС,

– розповів президент "Енергоатому".

Після цього станцію неможливо буде повернути до української енергосистеми.

Котін наголосив, що зараз ситуація на ЗАЕС близька до тієї, яка була на японській Фукусімі-1 перед аварією у 2011 році.

Останні новини про ситуацію на ЗАЕС

російські окупанти заявили, що замінували територію Запорізької АЕС. Вони погрожують підірвати ядерний об'єкт, якщо той не буде їхнім.

Якщо ворог таки наважиться на такий жахливий злочин, то наслідки будуть у 10 разів гіршими ніж від Чорнобильської катастрофи. Площа потенційної зони відчуження становитиме до 30 тисячі кілометрів квадратних.

Крім того, путінські солдати обстрілюють територію ЗАЕС. Нещодавно вони ледь не влучили у сховище відпрацьованого ядерного палива.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав ООН, МАГАТЕ та весь світ відреагувати на ядерний тероризм росії й відправити спеціальну місію на атомну станцію.

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