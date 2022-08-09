Окупанти намагаються перепідключити Запорізьку АЕС до Криму
Джерело:SPRAVDI
російські окупанти відключають Запорізьку АЕС від української енергосистеми. Далі вони хочуть підключити атомну станцію до своїх мереж в окупованому Криму.
Персонал "росатому" передав на станцію спеціальну програму з перепідключення ЗАЕС до Криму. Про це повідомив президент "Енергоатому" Петро Котін.
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Передумовою цієї програми є пошкодження ліній зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України. Зауважимо, раніше Котін казав, що ЗАЕС пов'язана з Україною лише однією лінією.
Для того, щоб перемикнути ЗАЕС на Крим, потрібно загасити весь південь України – окуповані території Херсонської та Запорізької областей. Після цього області знову планують заживити від підстанції в Джанкої, поступово дійти до Каховської, а потім – до ЗАЕС,
– розповів президент "Енергоатому".
Після цього станцію неможливо буде повернути до української енергосистеми.
Котін наголосив, що зараз ситуація на ЗАЕС близька до тієї, яка була на японській Фукусімі-1 перед аварією у 2011 році.
Останні новини про ситуацію на ЗАЕС
- російські окупанти заявили, що замінували територію Запорізької АЕС. Вони погрожують підірвати ядерний об'єкт, якщо той не буде їхнім.
- Якщо ворог таки наважиться на такий жахливий злочин, то наслідки будуть у 10 разів гіршими ніж від Чорнобильської катастрофи. Площа потенційної зони відчуження становитиме до 30 тисячі кілометрів квадратних.
- Крім того, путінські солдати обстрілюють територію ЗАЕС. Нещодавно вони ледь не влучили у сховище відпрацьованого ядерного палива.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав ООН, МАГАТЕ та весь світ відреагувати на ядерний тероризм росії й відправити спеціальну місію на атомну станцію.
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