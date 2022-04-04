Окупанти намагаються вийти на адмінкордон Херсонщини, – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти намагаються вести бойові дії на Південнобузькому напрямку. Ворог хоче вийти на адмінкордон Херсонської області.

Відповідну інформацію оприлюднили у Генеральному штабі Збройні Сили України у ніч на 4 квітня.

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Ворог протягом доби зосереджував зусилля на утриманні зайнятих позицій в районі Олександрівки. Намагається вести бойові дії з метою виходу на адміністративний кордон Херсонської області,

– мовиться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що окупанти продовжують зосереджувати зусилля на захопленні населених пунктів на Донецькому і Таврійському напрямках. Противник готується до наступу на Сєвєродонецьк і Велику Новосілку.

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