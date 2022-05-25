Окупанти намагаються взяти Об’єднані сили в оточення, – Маляр про ситуацію біля Сєвєродонецька

Ситуація в районі Сєвєродонецька залишається напруженою. Чисельність російських окупантів значно перевищує кількість наших захисників.

Деталі від Маляр

Про плани окупантів біля Сєвєродонецька розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Про це вона сказала в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Цілі ворога взяти в оточення війська Об'єднаних сил. Зараз ворог це і намагається зробити. Дійсно, росіяни переважають зараз і по озброєнню, і за кількістю особового складу,

– зазначила чиновниця.

Вона додала, що у таких несприятливих умовах Збройні Сили України чинять опір. І не лише біля Сєвєродонецька, сили нерівні й на інших напрямках.

Окупанти гатять по бомбосховищах у Сєвєродонецьку

Голова Луганської обласної військової адміністрації розповів, що останніми днями росіяни безперервно обстрілюють житлові райони Сєвєродонецька. Дістатися до місць, де загинули цивільні, дуже складно.

Ворог спеціально обстрілює ті місця, де переховуються мирні мешканці – завод "Азот", в бомбосховищах якого ховаються люди, та підвали шкіл. Унаслідок дій окупантів за добу 24 травня загинули 6 мешканців Сєвєродонецька, а ще 8 – зазнали поранень. Обстріли відбулися біля бомбосховищ.

24 травня Гайдай повідомив, що на Луганщині окупанти наступають на всіх напрямках одночасно. Ситуація в регіоні дуже складна й погіршується з кожним днем. Росіяни вирішили повністю знищити Сєвєродонецьк, адже бомблять його усією доступною зброєю.

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Останні новини про війну в Україні

Станом на ранок 25 травня у війні проти України загинули 29 450 російських окупантів. Також Збройні Сили України знищили колосальну кількість ворожої техніки: танки, гелікоптери, дрони, артилерійські системи, крилаті ракети тощо.

Уночі ворог атакував 4 крилатими ракетами Запоріжжя. Одну з ракет збили українські сили Протиповітряної оборони. Унаслідок удару загинула жінка, а ще 4 людей госпіталізували з травмами у лікарні. Також відомо, що руйнувань зазнали щонайменше 62 будинки та торговий центр "Аврора".



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