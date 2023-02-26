Окупанти нарощують оборону Криму, перші дзвіночки деокупації Горлівки: головне з Генштабу

Вже 368 добу українські захисники героїчно протистоять загарбникам. Найскладніша ситуація зараз на Сході нашої країни. Вороги концентруються там на п'яти напрямках.

Генеральний штаб ЗСУ традиційно оприлюднив ранкове зведення. Про актуальну ситуацію на фронті – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Яка ситуація на фронті

Росіяни продовжують наступати – зараз вони сконцентрувалися на 5 основних напрямках. Мовиться про:

Куп’янський,

Лиманський,

Бахмутський,

Авдіївський,

Шахтарський.

Минулої доби на зазначених напрямках ЗСУ відбили 71 атаку. У Генштабі попереджають про значну загрозу завдання ракетних ударів по всій території України.

Противник постійно веде повітряну розвідку для коригування вогню. Завдав 14 ракетних та 19 авіаційних ударів. Здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні люди,

– додали у зведенні.

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Росіяни нарощують оборону тимчасово окупованого Криму

Окупанти намагаються збільшити оборону тимчасово окупованого півострова. Зокрема загарбники будують фортифікаційні споруди.

Для цього з Челябінської області прибули 150 російських військовослужбовців-строковиків для виконання інженерних робіт. Це може свідчити про те, що російські окупанти не на жарт налякані та розуміють, що час розплати обов'язково настане.

Через страх, що ЗСУ успішно деокупують українські території, так званий "міський прокурор" Горлівки Донецької області склав свої повноваження. Зараз він готується до евакуації на територію Росії.

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ЗСУ ефективно ліквідовують противника та його техніку

Українська авіація за минулу добу завдала 12 ударів по позиціях особового складу та військової техніки окупантів. Також захисникам вдалося збити 3 ворожих безпілотники різних типів:

"Орлан-10",

"Supercam S350"

та "Ланцет-3".

Водночас ракетні війська та артилерія уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника, радіолокаційну станцію, станцію радіоелектронної боротьби та ще 2 важливі ворожі цілі.