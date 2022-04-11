Окупанти націлилися на захоплення двох міст Луганщини, але починають втрачати Херсонщину

Російська Федерація продовжує повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Ворог намагається завершити підготовку до проведення наступальної операції на сході України. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Донецький напрямок

На Донецькому напрямку окупанти безперервно обстрілюють Лисичанськ. У місті залишається, за попередніми підрахунками, приблизно 20 тисяч людей. Крім того, рашисти завдали авіаударів біля Рубіжного та Попасної.

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Південнобузький напрямок

За інформацію місцевих джерел "Правої Справи", противник має намір прорвати оборону ЗСУ в районі населеного пункту Новотошківське і міста Попасна. Тривають заходи щодо перегрупування, нарощування системи управління та матеріально-технічного забезпечення військ противника.

На Південнобузькому напрямку ворог намагатиметься здійснити спробу виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

Варто зауважити, що за останню добу з метою нагнітання панічних настроїв серед місцевого населення та максимального руйнування критичної інфраструктури ворог здійснив 3 ракетних удари по населених пунктах Миколаївської області.

Херсонщина окупантам не по зубах

Наразі бої ведуться на території Херсонської області. І завдяки героїзму ЗСУ, звільнені чергові населені пункти. Ба більше, йдеться про те, що українські військові відтісняють російських окупантів у Херсонській області. Ворог намагався відновити своє положення – зайняти втрачені позиції в районі населеного пункту Осокорівка.

До речі, користуючись нагодою, хотів би спростувати заяви Арестовича про те, що росіяни добровільно залишать Херсонську область. Ні. За інформацією британської розвідки, у планах росіян – так званий сухопутний коридор із Криму до окупованих територій Луганської і Донецької областей.

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Харківський напрямок

Харківський напрямок. Важкі бої точаться поблизу селища Барвінкове й на Ізюмському напрямку. Менше з тим, навіть за повідомленнями російської сторони, жодного просування окупанти не досягнули.

У напрямок Ізюму перекидається 18-та мотострілецька дивізія, яка була створена буквально за рік до початку активної фази війни. Це – кадрована дивізія, оснащена новітніми видами озброєння, але наразі жодних успіхів вона не має.

Хотів би привернути увагу розвідтовариства: за даними місцевих джерел аналітичного відділу громадської ініціативи "Права Справа", в місті Куп'янськ наразі відбуваються ремонтні роботи поблизу мосту з метою покращення логістики. Відповідно на летовищі біля Куп'янська наразі розміщуються до 12 гелікоптерів Ка-52, які забезпечують вогневу підтримку колон росіян, завдають ударів по позиціях ЗСУ.

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Провал орди вже не приховати

Уся ця картина свідчить про таке: заяви РФ про те, що вони повністю виконали перший етап плану "спецоперації", є абсолютним блефом. Єдиний обласний центр, який вони контролюють, – це Херсон. Їм не вдалося взяти під свій контроль жоден інший обласний центр – ані Харків, ані Суми, ані Маріуполь, який де-факто є адміністративним центром вільної Донеччини, ані Сєвєродонецьк у Луганській області. Встояли Київ та Чернігів.

Наразі повністю звільнені від окупантів Київська, Чернігівська і Сумська області. Причому заяви про те, що росіяни начебто просто відводять війська і передислокують їх на схід і що власне лише з цим пов'язане звільнення цих територій, абсолютно не відповідають дійсності.

Звільнення територій відбулося завдяки ударам ЗСУ й сил територіальної оборони, які витримали наступ росіян і перейшли до рішучого контрнаступу. Що й зумовило ганебну втечу окупантів із цих територій.

Збройні Сили України дають відсіч ворогу! Ми – під надійним захистом наших військових. Зберігаємо спокій і віримо в ЗСУ! І головне – віримо в нашу перемогу!

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