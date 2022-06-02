Окупанти нав'язують жителям захоплених територій "день Росії": готують брехливі сюжети для ТБ

Куди б не ступала нога окупанта, він всюди нав'язуватиме свої права та звичаї. Так, на захоплених територіях українців готують до "дня Росії", а також планують знімати пропагандистські сюжети.

Про це повідомили у пресслужбі сил оборони Запорізького краю. Сприяють цьому, ясна річ, місцеві колаборанти.

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Українців готують до "нового свята, дня Росії"

Відповідну інформацію серед мешканців тимчасово окупованих територій поширюють пропагандисти. Вони планують зняти сюжети, в яких покажуть життя містян. Мовляв, усі вони "щасливі", адже до них нарешті прийшов "русскій мір".

Ясна річ, відповідні ролики потрібні не тим, хто зараз потерпає від російської окупації, а громадянам країни-агресорки. Їм же потрібно показувати якісь звитяги.

Серед містян проводять опитування

У пресслужбі також повідомили, що мешканці Мелітополя отримують СМС-повідомлення від незнайомих їм номерів. У них проводиться опитування серед місцевих. Зокрема їм надходять такі питання, в яких намагаються зрозуміти ставлення до "окупаційної російської влади", а також до української. І чи не пригноблювали права мешканців міста, котрі спілкуються російською мовою.

Слід розуміти, що такі опитування проводяться не просто так. Є ймовірність, що таким чином колаборанти збирають персональні дані для проведення псевдореферендуму. Не виключено, що визначатимуть прихильників української влади, щоб надалі їх переслідувати. Тому найкраще, що можна зробити в такій ситуації, – ігнорувати відповідні повідомлення й опитування.

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Арестович зауважив, що окупанти готують наступ на Запоріжжя

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович висловив свою думку стосовно ситуації в самому Запоріжжі. Згідно з його припущеннями й оперативною інформацією, якою він володіє, російські військові планують наступ на місто.

Він зауважив, що окупанти намагалися взяти штурмом Гуляйполе. Але це їм не вдалося. Зараз же вони перебувають у Василівці. І там теж добряче дістають на горіхи від українських військових. Утім, не можна виключати наступу на саме Запоріжжя. Зі слів Арестовича, принаймні російські військові до цього готуються.

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