Окупанти називають Чорнобаївку "чистилищем" для живої сили і кладовищем – для військової техніки

Легендарна Чорнобаївка стала страшним сном для російських окупантів. Між собою вони вже прозвали її "чистилищем".

СБУ перехопила чергову розмову окупанта. Цього разу він побідкався на свою "тяжку долю" матері.

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Українська Чорнобаївка обростає новими легендами серед російських загарбників. Вони називають її "чистилищем" для живої сили і кладовищем – для військової техніки,

– мовиться у повідомленні.

Загарбник розказує матері, що Чорнобаївка – під постійним обстрілом. Інші російські окупанти навіть бояться наближатися до легендарного населеного пункту.

У розмові окупант наполегливо продовжує просувати маячну про "спецоперацію". У цьому ж він намагається переконати матір. Однак жінка заперечує синові. Вона згадує про загиблих. Зокрема, дітей. А ще каже, що "ви розбомбардували там усе".

Згодом окупант вирішив зателефонувати ще батькові. Там він детальніше схарактеризував ситуацію у Чорнобаївці. Зокрема, розповів, що внаслідок героїчного опору українських героїв російські загарбники втратили більшість військової техніки. Ворог бідкається, що просто нема чим воювати. За словами окупанта, "важкого взагалі нічого".

Окрім того, загарбник натякає на тупість командирів-окупантів. Зокрема, ворог скаржиться, що в тимчасово окупованому Херсоні "взагалі ж*па". Окупант розповідає про "кладовище вертольотів". За словами окупанта, їх "накрили" "Градами".

Окупанти бояться йти в бій із ЗСУ

СБУ 12 травня повідомило, що вороги панічно бояться зіткнення з українськими захисниками та захисницями. Кремль усіма силами намагається "мотивувати" своїх загарбників та зупинити бунти. Для цього відправляють "досвідчених карателів".

Окрім того, окупантам погрожують "показовими судами".

Також у перехоплених розмовах окупанти бідкаються, що їхнє індивідуальне екіпірування – просто жахливе.

"Те, у що ми одягнені – це страшно. Це важко назвати екіпіруванням", – бідкається загарбник.

Загарбники просять у рідних грошей хоча б на якусь каску. Також окупантам бракує їжі. "Другу армію світу" не забезпечили навіть елементарними продуктами.

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