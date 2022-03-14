Окупанти не дали мешканцям Мелітополя вийти на мітинг – ЗМІ

14 березня 2022 , 18:14
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Джерело:

"Громадське Радіо"

Як повідомляють очевидці, 14 березня російські окупанти оточили центральну площу Мелітополя й не дали мешканцям вийти на мітинг.

Про це у коментарі "Громадському Радіо" розповіли мешканці Мелітополя.

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Окрім прямих погроз та залякування, окупанти викрали та відвезли в невідомому напрямку двох українських активістів. 

Мітинги у Мелітополі: що відомо 

  • У Мелітополі щодня відбуваються мітинги мешканців проти російської окупації.
  • 13 березня автівки окупантів із гучномовцями роз’їжджали містом та транслювали повідомлення із забороною громадських зібрань. Мешканці на дорогах нагадали окупантам про відомий маршрут руху.
  • 11 березня російські окупанти викрали мера міста Івана Федорова. За словами президента Володимира Зеленського, Федорова катують у підвалі, аби він на відео висловив підтримку російській окупації.
  • 12 березня на мітингу мирних мешканців проти викрадення мера, російські окупанти викрали координаторку протестних акцій Ольгу Гайсумову.

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Автор: Юлія Бабич