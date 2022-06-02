Окупанти не дали вивезти зеленим коридором жодної дитини з Херсонщини

Російські загарбники продовжують утримувати у заручниках людей на тимчасово окупованій Херсонщині. Найгірше те, що вони не дозволили навіть вивезти дітей зеленими коридорами.

Про це розповів глава Херсонської ОВА Геннадій Лагута. Він підкреслив, що влада України робила все можливе для того, щоб вивезти бодай дітей, але й цього окупанти не дозволили.

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Важка ситуація з дітьми, які перебувають в інтернатах

Оскільки російські військові не дозволяли виїхати з області дорослим, то місцева влада покладала надії на те, що не буде обмежень з дітьми. Особливо гострою була потреба вивезення підопічних, котрі перебувають в інтернатах. Але і цього зробити не вдалось.

Знаю точно й можу відповідально заявити: там не дали вивезти жодної дитини з Херсонської області. Навіть для діточок не дали,

– підкреслив Лагута.

Водночас він наголосив на тому, що складною є ситуація в інтернаті в Олешках. Глава ОВА зауважив, що там перебувають діти, які потребують особливого догляду. А все тому, що підопічні цього навчального закладу з інвалідністю.

Він додав, що спроби вивезти дітей з херсонського, новокаховського та каховського інтернатів теж не увінчались успіхом. Геннадій Лагута не знає достеменно, чи не вивезли їх примусово, наприклад, до Криму. Відповідної інформації у нього, на жаль, немає.

Зауважимо, що у своєму нічному зверненні від 1 червня Володимир Зеленський підняв тему примусової депортації. Він підкреслив, що країна-агресорка навмисно вивозить наших земляків з країни. Це робиться для того, щоб вони забули рідну державу та не мали можливості повернутись.

Війна Росії проти України забирає дитячі життя

На жаль, російські військові не лише тримають у заручниках або депортують українських дітей. Вони ще й цинічно їх убивають. Відомо, що від початку російської агресії загинула 261 дитина та ще 460 зазнали поранень.

Області, в яких діти постраждали від війни

Донецька – 184;

Київська – 116 та місто Київ – 16;

Харківська – 112;

Чернігівська – 68;

Луганська й Херсонська – по 52;

Миколаївська – 47;

Запорізька – 29;

Сумська – 17;

Житомирська – 15.

Крім того, руйнувань зазнають навчальні заклади. Від початку війни понищено 1938 закладів освіти. На жаль, 182 з них зруйновані повністю.

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