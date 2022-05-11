Окупанти не готові до запуску військово-морської десантної операції, – Одеська ОВА

Попри те, що ніч в Одесі та Одеській області пройшла під сигналами повітряної тривоги, ворожі війська тимчасово припинили обстріли регіону. Проте ймовірність ракетних ударів з боку окупантів залишається високою.

Водночас російські війська не готові ні фізично, ні морально готувати військово-морську десантну операцію. Як зазначив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, деморалізація пов'язана із тим, що ворог бачить нашу міць, нашу силу і наше ставлення до нього, а також відчуває, що це ми, а не він наближається до перемоги.

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Росіяни не готові до десантної операції, проте можливі провокації з боку Придністров'я

Братчук нагадав, що в регіоні проводиться контрдиверсійна операція.

Ситуація на кордоні з тимчасово окупованою територією республіки Молдова залишається напруженою, але підсилено охорону державного кордону,

– наголосив він.

Речник Одеської ОВА запевнив, що підрозділи збройних сил України готові реагувати на будь-яку, в тому числі й збройну провокацію та закликав містян доєднатися до боротьби поти окупантів.

Я хочу, щоб ви долучилися до оборони на підприємствах, піднімаючи економіку, до лав Збройних Сил України, захищаючи батьківщину зі зброєю в руках. Кожному знайдеться своє місце. Кожний може зробити свій внесок у нашу загальну справу – перемогу,

– йдеться й зверненні Братчука.

Він наголосив, що навіть попри активні ракетні обстріли росіян, Україна та Одещина працюватимуть над відновленням економіки, а наше надлишкове зерно має йти на експорт. Для цього, за словами Братчука, приймаються відповідні рішення.

Дивіться ранкове звернення Сергія Братчука: відео

Крім цього, речник звернувся до одеситів із проханням не забувати про мінно-вибухову небезпеку на чорноморському узбережжі. Та нагадав, що через недотримання заходів безпеки один вихід на пляж може стати останнім.

Ситуація в Одесі: останні новини

8 травня окупанти завдали ракетного удару по території Фонтанської ОТГ. На щастя, загиблих внаслідок атаки немає.

Російські окупанти ввечері 9 травня запустили по Одесі 7 ракет. Вони влучили у 2 об'єкти цивільної інфраструктури. Є жертви.

Орієнтовно о 23:06 того ж дня, у телеграм-каналах почали поширювати інформацію про пожежу в торговому центрі через ракетний обстріл окупантів. Тоді до ТРЦ виїхали рятувальники та швидка допомога.

На думку Братчука таким чином росіяни мстяться Одесі за дії місцевих жителів, які довели, що місто було, є і українським.

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