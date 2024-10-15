Ми матимемо перевагу: росіяни не готуються до зими, – ОТУ "Луганськ"

Україна, швидше за все, матиме перевагу перед окупантами взимку. Таку думку висловили в ЗСУ та пояснили: росіяни до зими не готуються.

Речниця оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону повідомила, що погода дуже сильно впливає на ведення бойових дій. Торік 24 Канал робив великий матеріал про це.

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Ворог "забив" на підготовку та прагне будь-що відкусити більше територій

Поки що на Донеччині погода суха, але ми вже бачимо, що зранку туманно і дуже складно керувати дроном. Але для штурмових дій туман навіть краще, бо можна приховано пройти до якихось позицій,

– пояснила Бобовнікова.

Вона додала: скоро настане зима, але ворог не готується до неї, на відміну від Сил оборони.

Росіяни прагнуть використати період до дощів, уважаючи, що зможуть досягнути своїх цілей. По-перше, навряд чи це їм удасться, а по-друге, вони не матимуть належної підготовки до суворої погоди – і це на руку ЗСУ.

Цікаво! Синоптики вважають, що зима буде м'якою. Втім, будуть й арктичні вторгнення, які триватимуть кілька днів.