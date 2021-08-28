Окупанти не припиняють обстріли та поранили ще 2 українських бійців
Джерело:фейсбук штабу ООС
Російські найманці вдалися до чергового порушення режиму припинення вогню. У результаті поранення отримали ще 2 українських захисників.
Ввечері 28 серпня стало відомо, що бойовики здійснили обстріли позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
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На Донбасі знову поранили бійців Збройних сил
У штабі ООС зазначили, що в результаті ворожого вогню 2 військовослужбовців отримали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікарні. Стан їхнього здоров'я – задовільний.
Українські захисники для припинення атак ворога відкривали вогонь у відповідь.
Крім того, про дії збройних формувань Росії вже повідомили представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
Бойовики активізувалися на Донбасі 28 серпня: основне
- Вранці російські найманці поранили 1 військового, згодом стало відомо про 3 постраждалих українських бійців.
- А після обіду українська делегація у ТКГ повідомила про 8 поранених на фронті. Масові обстріли бойовиків там пояснили майбутньою зустріччю Володимира Зеленського та Джо Байдена.
- Згодом у штабі ООС уточнили, що 4 бійців отримали осколкові поранення, ще 4 – бойові травмування.
- Крім цього, 28 серпня російські найманці обстріляли прифронтову Авдіївку, відкривши вогонь із забороненої зброї по інфраструктурі міста. На щастя, ніхто не постраждав. Однак Укрзалізниця обмежила рух поїздів через місто до 30 серпня включно.