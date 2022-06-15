Окупанти не встигнуть впоратись з Херсоном, – активіст про плани Росії щодо "приєднання"

Ймовірно, російські окупанти готуються приєднувати Херсонську область до тимчасово окупованого Криму. У загарбників є кілька ідей щодо того, які території куди приєднувати.

Про це 24 каналу повідомив херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, якщо Збройні Сили України встигнуть визволити Херсон, то основною ідеєю окупантів стане створення так званої "таврійської губернії".

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Окупанти не впораються з Херсоном

Як пояснив Молчанов, адміністративна межа цієї губернії колись проходила річкою Дніпро. Тобто лівобережна Херсонщина разом з окупованою зараз частиною Запоріжжя приблизно до річки Берди – це й була Таврійська губернія колишнього Кримського ханства.

Водночас Херсон ніколи не входив до неї. Він належав до Війська Запорізького, яке росіяни загарбали трохи раніше, ніж Кримське ханство.

Саме тому його приєднання до так званої "таврійської губернії" звичайно можливе, але, найімовірніше, окупанти таки не встигнуть впоратись з Херсоном, – наголосив активіст.

Боротьба російських груп

За словами Молчанова, є питання до того, чи не зроблять вони цю так звану "таврійську губернію" з лівобережних територій Херсонщини. Він зазначив, що поки цьому заважає внутрішньополітична боротьба всередині російської влади.

Активіст пояснив, що не всі серед так званих "технократів" (яких представляє колишній прем'єр-міністр Росії Сергій Кирієнко, і який нещодавно приїхав у Херсон) співпрацюють з "кримськими".

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Водночас "кримські", які контролюють херсонську владу через колаборанта Кирила Стремоусова, не мають цілковитого впливу на гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо, який своєю чергою балансує між різними центрами впливу.

Крім того, російська армія не є залежною ні від "кримських", ні від "технократів". Вони належать до іншого умовної групи, яка називається – клан Сергія Шойгу.

Головний центр ухвалення рішень

У всіх цих трьох кланів може бути своє бачення так званої інтеграції окупованої частини Херсонщини в склад Росії,

– зазначив Молчанов.

Водночас він також наголосив, що вони всі теж не є остаточними центрами ухвалення рішень. Оскільки поки щодо цього не висловився їхній головний – президент Росії Володимир Путін.

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