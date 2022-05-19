Окупанти не змогли мобілізувати чоловіків у захопленому Ізюмі, – Синєгубов

Окупанти намагалися мобілізувати українських чоловіків у захопленому Ізюмі. Проте в них не вийшло примусити людей, ймовірно, ніхто не зголосився стати до лав російської армії.

Про це сказав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, ОВА немає інформації про те, що хтось зголосився стати до лав ЗС Росії.

У нас є інформація, що вони намагалися це (мобілізувати чоловіків – 24 канал) зробити, але фактично це був провал. Тобто, вони дійсно змушували людей або виїжджати з Ізюма на територію Росії, або ставати до лав своїх збройних сил. Давали вибір: або – або,

– заявив Синєгубов.

Голова Харківської ОВА додав, що на Ізюмському напрямку тривають запеклі бойові дії між ЗСУ та окупантами.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти в Ізюмі проводили заходи з примусової мобілізації українських громадян до російських підрозділів через брак людських ресурсів.

Мобілізація на окупованих територіях України та в Росії

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