"Вдерлися і забрали все обладнання": росіяни обікрали клініку в Сєвєродонецьку
Лікар-офтальмолог Вадима Водяник був змушений покинути Сєвєродонецьк, аби врятувати життя собі та рідним. Він розповів, як окупанти обікрали його клініку.
У Сєвєродонецьку чоловік мав власну клініку, де працювала майже вся його родина. Його бізнес потроху набирав оберти, збільшувався колектив та відкривалися нові філії в області.
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Окупанти обікрали клініку у Сєвєродонецьку
Вадим переїхав до Івано-Франківська. Там він вирішив продовжити свою справу і відкрити приватну клініку. Чоловік розповів, що обладнання з лікарні у Сєвєродонецьку його перевезти не вдалося. Декілька апаратів він все ж таки встиг забрати.
Для того, щоб вивозити, треба було його розібрати, спеціальні ключі, інженери… Скласти акуратненько і тоді вивозити. А так, щоб накидати і привезти металобрухт…Мені було шкода. А потім мені сказали, що росіяни обікрали клініку. Приїхала якась машина, окупанти увірвалися у клініку і вивезли все у бік Луганська. Тому нам довелося починати все з нуля, купувати обладнання,
– розповів чоловік.
Коли вдасться звільнити Сєвєродонецьк
- Військовий експерт пояснив, коли нашим захисникам вдасться звільнити Сєвєродонецьк. Він переконаний, що ЗСУ мають перспективи, щоб вже взимку звільнити окуповане місто.
- Зазначають, що звільнення Сєвєродонецька залежить від обставин та умов, які будуть дозволяти нашим бійцям ефективно провести операцію щодо деокупації населеного пункту.
- 2 жовтня українські захисники провели повну зачистку Лимана від російських окупантів. Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, що ця операція дозволила ЗСУ вийти одразу на декілька напрямків.
- Пропагандисти продовжують змінити свої сюжети про "звільнення" Сєвєродонецька. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що окупанти опублікували відео, на якому показали, як жителі захопленого міста нібито радіють гумдопомозі від Росії, а саме – сосискам в тісті.
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