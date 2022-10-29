"Вдерлися і забрали все обладнання": росіяни обікрали клініку в Сєвєродонецьку

Лікар-офтальмолог Вадима Водяник був змушений покинути Сєвєродонецьк, аби врятувати життя собі та рідним. Він розповів, як окупанти обікрали його клініку.

У Сєвєродонецьку чоловік мав власну клініку, де працювала майже вся його родина. Його бізнес потроху набирав оберти, збільшувався колектив та відкривалися нові філії в області.

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Окупанти обікрали клініку у Сєвєродонецьку

Вадим переїхав до Івано-Франківська. Там він вирішив продовжити свою справу і відкрити приватну клініку. Чоловік розповів, що обладнання з лікарні у Сєвєродонецьку його перевезти не вдалося. Декілька апаратів він все ж таки встиг забрати.

Для того, щоб вивозити, треба було його розібрати, спеціальні ключі, інженери… Скласти акуратненько і тоді вивозити. А так, щоб накидати і привезти металобрухт…Мені було шкода. А потім мені сказали, що росіяни обікрали клініку. Приїхала якась машина, окупанти увірвалися у клініку і вивезли все у бік Луганська. Тому нам довелося починати все з нуля, купувати обладнання,

– розповів чоловік.

Коли вдасться звільнити Сєвєродонецьк

Військовий експерт пояснив, коли нашим захисникам вдасться звільнити Сєвєродонецьк. Він переконаний, що ЗСУ мають перспективи, щоб вже взимку звільнити окуповане місто.

Зазначають, що звільнення Сєвєродонецька залежить від обставин та умов, які будуть дозволяти нашим бійцям ефективно провести операцію щодо деокупації населеного пункту.

2 жовтня українські захисники провели повну зачистку Лимана від російських окупантів. Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, що ця операція дозволила ЗСУ вийти одразу на декілька напрямків.

Пропагандисти продовжують змінити свої сюжети про "звільнення" Сєвєродонецька. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що окупанти опублікували відео, на якому показали, як жителі захопленого міста нібито радіють гумдопомозі від Росії, а саме – сосискам в тісті.

У червні 2022 року російські війська захопили українське місто Сєвєродонецьк, скоріше – те, що від нього залишилося. За 4 місяців боїв Сєвєродонецьк був вщент зруйнований окупантами й фактично стертий з лиця Землі.

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