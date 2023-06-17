Окупанти чинять екоцид на острові Джарилгач: облаштували полігон та стрільбища

Окупанти продовжують тероризувати один з найкрупніших островів Чорного моря – Джарилгач. Там загарбники облаштували полігон та проводять стрільбища.

Деталі розповіли у Генштабі ЗСУ. Там зазначили, що російські окупанти продовжують чинити екоцид на острові.

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За даними нашого Генштабу, на Джарилгачі ворог облаштував полігон та проводить заходи підготовки мобілізованих, зокрема й зі стрільбою артилерійських підрозділів.

Що Росія робить з островом

Раніше Росія засипала піском перешийок між островом Джарилгач та окупованою частиною Херсонщини для військових цілей. Відповідний крок росіян загрожує екосистемі острова та його акваторії, внаслідок чого можуть постраждати й тварини.

Джарилгач – це найбільш незаселений острів Європи. Води навколо острова – це акваторія, що є важливою для морських ссавців.

Окупанти з'єднали острів Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонської області з метою більш інтенсивного використання природоохоронної території національного парку для військових потреб. Зокрема, окупанти облаштували на острові військовий полігон.

Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк наголосила, що росіяни – варвари. А майор запасу НГУ та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначив, що окупанти хочуть зробити на острові Джарилгач додатковий майданчик, щоб проводити тренування військ. Також вони можуть облаштувати там невеликі оперативні склади.