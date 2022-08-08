Автобус із переселенцями з Мелітополя потрапив під артобстріл у Кам'янському

російські військові обстріляли автобус із переселенцями із тимчасово окупованого Мелітополя. Автобус потрапив під обстріл 7 серпня у селищі Кам'янське на Запоріжжі.

У землю поряд з автобусом потрапив снаряд

Під обстріл потрапив автобус останньої колони, яка виїхала із Василівки близько 18:00 вечора. Проїжджаючи Кам'янське, яке у так званій "сірій зоні", автобус із переселенцями потрапив під артилерійський обстріл.

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Повідомляється, що в землю поряд із транспортним засобом потрапив снаряд. Від вибухової хвилі в автобусі вилетіли шибки з одного боку і вибило задні двері. На щастя, ніхто із людей не постраждав.

Зауважимо, що людям з окупованих територій доводиться евакуйовуватися під обстрілами та долати ворожі блокпости. Чи не єдине сполучення, через яке виїжджають з Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей – це Василівка.

Там окупанти тримають людей по 2 тижні. Мер Мелітополя Іван Федоров 5 серпня інформував, що у Василівці черга у понад 1200 машин. росіяни роблять це навмисно, щоб прикриватися від ударів ЗСУ.

Іван Федоров у липні розповідав, що попередній раз росіяни блокували блокпост у Василівці, коли робили передислокацію. Для того, щоб ЗСУ не завадили їхнім планам, окупанти тримали на блокпості близько 1000 людей.

Яка ситуація у Мелітополі

Українські військові систематично завдають ударів по базах російських окупантів. У ніч проти 8 серпня в Мелітополі пролунали вибухи. Повідомлялося про декілька влучань в аеродром та колишній завод РЕФМА. Окупанти заявляли про роботу ППО.

Інформацію про атаку по окупантах підтвердив мер Мелітополя Іван Федоров. За попередніми даними, наші захисники ліквідували сотню російських окупантів, які перебували у тимчасово облаштованих казармах. Крім того, військо противника зазнало серйозних втрат у техніці.

Українські бійці вдарили по пунктах тимчасової дислокації окупантів на промислових майданчиках Мелітополя з HIMARS.

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