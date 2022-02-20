Окупанти із важкого озброєння обстріляли Луганськ: відео удару

Російські окупанти обстріляли Луганськ. Збройні сили України повідомили, що проросійські бойовики вдарили з метою провокацій.

Обстріл здійснили орієнтовно о 21 годині. Попередньо відомо, що гатили з забороненого озброєння.

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Окупанти знову обстріляли населений пункт

Збройні сили України повідомили, що окупанти здійснили чергову провокацію. Їхня мета – звинуватити українських військових.

Агресор відкрив вогонь з важкого озброєння, з району населеного пункту Лобачеве в напрямку Луганська,

– заявили в ЗСУ.

Українська сторона пояснила, що загарбники самі:

підривають об'єкти інфраструктури на окупованих територіях;

здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів.

"Очевидним є те, що противник продовжує використання своїх пропагандистських методів ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України та нагнітання ситуації", – пояснили в ЗСУ.

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Збройні сили України пояснили, що такими діями окупани знову продемонстрували цинічне та байдуже ставлення до життя й здоров'я мирних мешканців.​

За непідтвердженими даними, внаслідок обстрілів окупантів поранення отримали троє мирних мешканців. Проте в ЗСУ наразі цю інформацію, ані спростували, ані підтвердили.

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З 17 лютого окупанти десятки разів почали гатити з забороненого озброєння. Так, протягом 17 лютого збройні формування Росії 60 разів порушили режим припинення вогню, з них 43 – з застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Тоді ж обстріляли дитячий садочок та школу.

18 лютого – 66 разів порушили режим перемир'я, 19 лютого – 136 разів.

На жаль, протягом 19 лютого 2 українських військових загинули, а ще 4 – зазнали поранення.

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