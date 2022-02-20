Окупанти із важкого озброєння обстріляли Луганськ: відео удару
Джерело:фейсбук ООС
Російські окупанти обстріляли Луганськ. Збройні сили України повідомили, що проросійські бойовики вдарили з метою провокацій.
Обстріл здійснили орієнтовно о 21 годині. Попередньо відомо, що гатили з забороненого озброєння.
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Окупанти знову обстріляли населений пункт
Збройні сили України повідомили, що окупанти здійснили чергову провокацію. Їхня мета – звинуватити українських військових.
Агресор відкрив вогонь з важкого озброєння, з району населеного пункту Лобачеве в напрямку Луганська,
– заявили в ЗСУ.
Українська сторона пояснила, що загарбники самі:
- підривають об'єкти інфраструктури на окупованих територіях;
- здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів.
"Очевидним є те, що противник продовжує використання своїх пропагандистських методів ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України та нагнітання ситуації", – пояснили в ЗСУ.
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Збройні сили України пояснили, що такими діями окупани знову продемонстрували цинічне та байдуже ставлення до життя й здоров'я мирних мешканців.
За непідтвердженими даними, внаслідок обстрілів окупантів поранення отримали троє мирних мешканців. Проте в ЗСУ наразі цю інформацію, ані спростували, ані підтвердили.
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- З 17 лютого окупанти десятки разів почали гатити з забороненого озброєння. Так, протягом 17 лютого збройні формування Росії 60 разів порушили режим припинення вогню, з них 43 – з застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Тоді ж обстріляли дитячий садочок та школу.
- 18 лютого – 66 разів порушили режим перемир'я, 19 лютого – 136 разів.
- На жаль, протягом 19 лютого 2 українських військових загинули, а ще 4 – зазнали поранення.
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