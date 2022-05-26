Окупанти обстріляли майже 50 міст і сіл на Сході: загинули 9 людей, є багато постраждалих

Російські окупаційні війська 26 травня здійснили жорсткий обстріл одразу 50 міст і сіл Сходу України. Наразі вже відомо про 9 загиблих, а також багатьох поранених.

Спершу про масований обстріл, проте в менших обсягах повідомили в Донецькій ОВА. Згодом в Угрупованні Об'єднаних сил це підтвердили, проте зазначили, що кількість зафіксованих атак станом на 10 вечора стала більшою.

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Вдарили по десятках цивільних будівель

Загалом під час обстрілів були руйнування у багатьох типах будівель. Російські боєприпаси влучили у:

55 житлових будинків

школу;

видобувне підприємство;

адмінбудівлю бази відпочинку;

пожежну частину.

Окрім загиблих, ще приблизно 14 цивільних осіб зазнали поранень. Росіяни били по населених пунктах вздовж всієї лінії розмежування різними типами озброєнь. Вони використовували 26 травня:

авіацію;

реактивні системи залпового вогню;

ствольну артилерію великих калібрів;

танки;

міномети різних систем;

також завдавали впродовж дня ракетно-бомбові удари.

Наші воїни давали гідну відповідь

Протягом дня Збройні Сили України також завдали чимало ударів по ворогу. В оперативно-тактичному угрупованні "Схід" повідомили про підсумки дня теж наприкінці доби. Там зазначили, що у важких боях вдалося ліквідувати 87 російських солдатів.

Окрім цього знищили 15 одиниць їхньої техніки, серед якої були бронетранспортери, міномети, артилерійські системи та навіть вертоліт. Тому статистика втрат росіян на цьому, як і на інших напрямках невпинно зростає.

Що зараз відбувається на Сході

Найбільша кількість боїв за свободу України зараз відбуваються в Донецькій і Луганській області. Окупанти обстрілюють не лише цивільних, а й підрозділи наших військ. Зараз Росія кинула шалені кількості військ, щоб добитися однієї цілі – вийти на адміністративні рубежі цих областей.

Проте наші захисники героїчно тримають оборону та зривають плани ворога. Вони відбивають десятки атак за день, хоч і наступаючі сили ворога часто переважають у чисельності.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що зараз уся наша військова машина працює над одним – стримання ворога на Сході. Коли російська армія втратить частину наступльного потенціалу вже можуть початися контрнаступальні операції ЗСУ. Проте все ж, у наших захисників попереду дуже важкі тижні.

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