Росіяни далі воюють з дитячою лікарнею у Херсоні: влучили в місце, де надають допомогу малюкам

Російські загарбники не мають нічого святого. Окупанти знову обстріляли Херсонську обласну дитячу клінічну лікарню.

Бійці Путіна вгатили по медзакладу ввечері 10 січня. Про це повідомив очільник ОВА Ярослав Янушевич, пише 24 Канал.

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Російські терористи обстріляли обласну дитячу лікарню в Херсоні

Під прицілом ворога опинилося місце, де надають допомогу новонародженим малюкам. Посадовець зазначив, що внаслідок обстрілів пошкоджено 6-поверховий неонатальний корпус. Зокрема, в будівлі вибито вікна.

Окрім того, під час обстрілу зазнала руйнувань поліклініка лікарні. У ній також вибито значну кількість вікон.

На щастя, через цю російську атаку люди не постраждали,

– зазначив Янушевич.

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Наслідки ворожого обстрілу дитячої лікарні в Херсоні / Фото Ярослава Янушевича



Внаслідок російських обстрілів пошкоджена будівля неонатального корпусу / Фото Ярослава Янушевича

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